«МЮ» опять проиграл и обновил антирекорд, у «Крыльев» и «Химок» проблемы с лицензированием, Станковича могут забанить на 4 матча, игрок «Барсы» оскорблял «Реал» на параде и другие новости

1. Продолжается падение «Манчестер Юнайтед»: поражение от «Челси» стало третьим подряд в Премьер-лиге, а в общей сложности уже 18-м – обновили клубный антирекорд.
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