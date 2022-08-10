В Запорожье обвинили Киев в сознательном обстреле атомной электростанции

Киевские власти сознательно обстреливают Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы заставить Россию вывести свои силы из региона, заявил журналистам в четверг, 10 августа, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Киевские власти сознательно обстреливают Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы заставить Россию вывести свои силы из региона, заявил журналистам в четверг, 10 августа, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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