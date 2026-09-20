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Американские военные атаковали судно в Карибском море, четверо погибли

Американские военные атаковали судно в Карибском море, четверо погибли

В Карибском море в результате удара американских военных по лодке погибли четыре человека. Южное командование Вооружённых сил США заявило, что судно следовало по установленным маршрутам наркотрафика.

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