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Регион 29

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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил северян с наступающим Новым годом

Уважаемые жители Архангельской области! Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!Уважаемые жители Архангельской области! Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!Совсем немного времени отделяет нас от наступления нового, 2025 года.

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