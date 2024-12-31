Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поздравил северян с наступающим Новым годом

Уважаемые жители Архангельской области! Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!Уважаемые жители Архангельской области! Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!Совсем немного времени отделяет нас от наступления нового, 2025 года.
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