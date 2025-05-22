«Нарожал детей – будет, что в старости есть, нет – сдохнешь»: сотрудник «Соловьёв Live» предложил отменить пенсии для бездетных

Нина

" ...дабы дурь каждого видна была..." Вот и вылезла очередная дурь из очередного ничего не умеющего, кроме, как чесать языком. Каков ум - таков и разговор. Полный придурок мог такое предложить. Ты не Ключенков (это его настоящая фио), мардан, ты мозгом покалеченный.