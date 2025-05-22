Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Нарожал детей – будет, что в старости есть, нет – сдохнешь»: сотрудник «Соловьёв Live» предложил отменить пенсии для бездетных

«Нарожал детей – будет, что в старости есть, нет – сдохнешь»: сотрудник «Соловьёв Live» предложил отменить пенсии для бездетных

БлокнотРУ Свое заявление известный ведущий сделал в рамках авторской программы. Отменить пенсии в России потребовал на телевидении сотрудник программы «Соловьёв Live» Сергей Мардан.

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Комментарии
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Нина
&quot; ...дабы дурь каждого видна была...&quot; Вот и вылезла очередная дурь из очередного ничего не умеющего, кроме, как чесать языком. Каков ум - таков и разговор. Полный придурок мог такое предложить. Ты не Ключенков (это его настоящая фио), мардан, ты мозгом покалеченный.
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2 час.
Vladimir Lioubimcev
С ним САМИМ ПРОИЗОЙДЕТ ПРОИЗНЕСЕННОЕ ИМ СЛОВО!!
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2 час.
Наталия Астахова
А пусть он хоть один раз попробует сам выносить и родить, а то пусть кто-то должен? У него самого-то сколько детей?
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11 мин.
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