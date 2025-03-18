F-15A. «Небесный орёл» против советских спутников F-15A 76-0086, несущий на центральном подфюзеляжном пилоне ракету CASM-135 ASAT (противоспутниковую).
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F-15A. «Небесный орёл» против советских спутников F-15A 76-0086, несущий на центральном подфюзеляжном пилоне ракету CASM-135 ASAT (противоспутниковую).
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