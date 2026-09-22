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Царьград

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Миколог: спорынья в хлебе вызывала у людей «встречи с ведьмами»

Миколог: спорынья в хлебе вызывала у людей «встречи с ведьмами»

Средневековые вспышки эрготизма — отравления алкалоидами спорыньи, вызывающие судороги и галлюцинации, — могли породить рассказы о ведьмах и одержимости, а сам гриб встречается в городской среде до сих пор.

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