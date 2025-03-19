Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Стало известно, кто из звезд выразил соболезнования после смерти Бедроса Киркорова

Стало известно, кто из звезд выразил соболезнования после смерти Бедроса Киркорова

Смерть певца Бедроса Киркорова потрясла общественность. Звездные друзья его сына, Филиппа Киркорова, выражают свои соболезнования в связи с утратой дорогого человека.

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Комментарии
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Grandad
Как смерть старика 92 лет может потрясти общественность? Близких родственников еще можно допустить, но общественность?!
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19 час.
А
Алла
Полностью согласна с Вами. Это была первая мысль, когда прочитала фразу.
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14 час.
АГ
Александр Гуреев
Это же дерьмократия. А чью общественность интересно? Нашу? Плевать на этих придурков. Вот гибель Гагарина и смерть Сталина, действительно потрясли общественность.
Ответить
2 час.
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