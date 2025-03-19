Смерть певца Бедроса Киркорова потрясла общественность. Звездные друзья его сына, Филиппа Киркорова, выражают свои соболезнования в связи с утратой дорогого человека.
Стало известно, кто из звезд выразил соболезнования после смерти Бедроса Киркорова
Комментарии
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Grandad
Как смерть старика 92 лет может потрясти общественность? Близких родственников еще можно допустить, но общественность?!
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19 час.
А
Алла
Полностью согласна с Вами. Это была первая мысль, когда прочитала фразу.
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14 час.
АГ
Александр Гуреев
Это же дерьмократия. А чью общественность интересно? Нашу? Плевать на этих придурков. Вот гибель Гагарина и смерть Сталина, действительно потрясли общественность.
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2 час.
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