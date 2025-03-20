Самолет не смог приземлиться с первого раза в Омске из-за птиц на взлетно-посадочной полосе. Пилотам пришлось уйти на второй круг.
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Самолет не смог приземлиться с первого раза в Омске из-за птиц на взлетно-посадочной полосе. Пилотам пришлось уйти на второй круг.