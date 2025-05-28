В нашем учреждении дошкольного образования состоялось общее родительское собрание. Заведующий Райлян Лариса Петровна и заместитель заведующего по основной деятельности Хадневич Екатерина Ивановна познакомили родительскую общественность с результатами проделанной работы за 2024/2025 учебный год.