В нашем учреждении дошкольного образования состоялось общее родительское собрание. Заведующий Райлян Лариса Петровна и заместитель заведующего по основной деятельности Хадневич Екатерина Ивановна познакомили родительскую общественность с результатами проделанной работы за 2024/2025 учебный год.
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