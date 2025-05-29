Атомные электростанции построят в Иркутской и Томской областях Сибири

Вопросы энергоснабжения регионов Сибири обсудили на встрече сегодня полпред президента в СФО Анатолий Серышев и гендиректор Филиала Системного оператора «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) Алексей Хлебов.
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