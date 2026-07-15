Десять дней с новым кроссовером: почему я вернула машину и не пожалела ни минуты

Иногда кажется, что покупка дорогого автомобиля — это финальная точка долгих поисков, момент абсолютного счастья, когда ты садишься в кресло, вдыхаешь запах новой кожи и понимаешь: вот оно, идеальное приобретение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии