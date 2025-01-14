В России предложили запретить продажу фастфуда детям

В России предложили ввести запрет на продажу фастфуда несовершеннолетним. С такой инициативой к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, председателю Государственной Думы Вячеславу Володину и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии