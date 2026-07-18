Презентация проектов благоустройства прошла в Вельском округе

В окружной администрации состоялась публичная презентация регионального проекта. Участниками встречи стали члены Общественного совета, депутаты, руководители территориальных управлений, а также активные и неравнодушные жители Вельского округа.
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