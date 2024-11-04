В Сербии возмутились заявлением Лондона об освобождавших Югославию украинцах

Вулин ответил послу Британии об освободивших Югославию украинцах Вице-премьер Сербии Александр Вулин ответил послу Великобритании Эдварду Фергюсону на слова, будто Югославию в годы Второй мировой войны освободили преимущественно украинцы.
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