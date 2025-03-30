Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Что американца раздражает в русских: Обиделся на нас

Что американца раздражает в русских: Обиделся на нас

Царьград Фото: © Alexander Legky/ Global Look Press Тим Керби – американец, который уже почти 20 лет живет в России.

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Комментарии
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ИК
Ирина Карманова
Мужик прав. Я родом из СССР и недавно слышала, как совсем старенькая женщина сказала: &quot;Мы никогда так хорошо не жили, как сейчас...&quot;. Подписываюсь под каждым её словом...
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5 час.
Владислав Ильмер
Просто мы - суеверные. Похвастаешь - сглазишь. Вот и ноем.
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5 час.
Severyanin
Наше нытьё, это наша защита от нашего негативного поведения. Так мы спускаем пар, на какие-то вещи, которые нам не нравятся. Чтобы не бунтовать. А если достанут, как говорится, то не хотелось бы, чтобы у нас появился Разин или Пугачёв.  Лучше немного поныть, чем скакать на майданах, гробя свою страну! Керби, прежде чем обижаться на русских. лучше бы разобрался в нашем менталитете как следует.
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5 час.
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