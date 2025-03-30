Что американца раздражает в русских: Обиделся на нас

Мужик прав. Я родом из СССР и недавно слышала, как совсем старенькая женщина сказала: "Мы никогда так хорошо не жили, как сейчас...". Подписываюсь под каждым её словом...

Severyanin

Наше нытьё, это наша защита от нашего негативного поведения. Так мы спускаем пар, на какие-то вещи, которые нам не нравятся. Чтобы не бунтовать. А если достанут, как говорится, то не хотелось бы, чтобы у нас появился Разин или Пугачёв. Лучше немного поныть, чем скакать на майданах, гробя свою страну! Керби, прежде чем обижаться на русских. лучше бы разобрался в нашем менталитете как следует.