Главный тренер сборной России Карпин назвал единственную вещь, которая ему не понравилась во время сбора команды

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил нынешний сбор национальной команды.Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил нынешний сбор национальной команды.
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