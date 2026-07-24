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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Сибири» об Андреоффе: «Предложил его агенту уменьшение контракта, потому что мы были не совсем довольны его игрой»

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал, что предложил нападающему Энди Андреоффу пойти на уменьшение контракта.

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