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Автоэксперт Родионов: менять шины можно при устойчивой температуре +6 градусов

Автоэксперт Родионов: менять шины можно при устойчивой температуре +6 градусов

Менять на автомобиле зимние шины на летние следует при устойчивых +6 градусах. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

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