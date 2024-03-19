Автоэксперт Родионов: менять шины можно при устойчивой температуре +6 градусов

Менять на автомобиле зимние шины на летние следует при устойчивых +6 градусах. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
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