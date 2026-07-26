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Царьград

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Путин всё подписал: Мигрантов и их детей ждут изменения - даётся ровно 30 дней

Путин всё подписал: Мигрантов и их детей ждут изменения - даётся ровно 30 дней

Владимир Путин всё подписал: мигрантов и их детей ждут важные изменения.Президент Владимир Путин утвердил законы, которые серьёзно меняют правила пребывания мигрантов в России - теперь к их доходам и срокам нахождения в стране будут предъявлять более строгие требования.

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Maxim
Рабочая виза - как во всем мире..
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