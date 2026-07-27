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НАБУ раскрыло схему присвоения иностранной помощи

НАБУ раскрыло схему присвоения иностранной помощи

Бывшего руководителя аппарата Министерства иностранных дел Украины подозревают в организации преступной группы, похитившей деньги зарубежных доноров в первые месяцы боевых действий, 27 июля сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на своем сайте.

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