НАБУ раскрыло схему присвоения иностранной помощи

Бывшего руководителя аппарата Министерства иностранных дел Украины подозревают в организации преступной группы, похитившей деньги зарубежных доноров в первые месяцы боевых действий, 27 июля сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на своем сайте.
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