Результаты: Результаты Ломбардии-2026

@import url(«/css-flag/flag-icon.min.css»); На гонке Бергамо-Комо, протяженностью 239 км, победу одержал Пол Сейсас из команды Decathlon Cma Cgm Team, финишировавший за 5:49:28.
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