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Баранец: Мы создали Киеву проблемы. Осталось довести их до катастрофы

Баранец: Мы создали Киеву проблемы. Осталось довести их до катастрофы

Пора хохлам к зиме готовиться Военный обозреватель Виктор Баранец считает, что России уже удалось создать Киеву серьёзные проблемы с топливом.

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Комментарии
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АТ
Алексей Тарасов
слабо, гнило с большой опасностью и низкой эффективностью воюем
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1 м.
Traveller
Вексельберги Вовой управляют открыто, а он и не пытается даже сделать вид...
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1 м.
СП
Сергей Потемкин
Ротенберги
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1 м.