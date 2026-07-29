Баранец: Мы создали Киеву проблемы. Осталось довести их до катастрофы

Пора хохлам к зиме готовиться Военный обозреватель Виктор Баранец считает, что России уже удалось создать Киеву серьёзные проблемы с топливом.
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