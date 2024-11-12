Valve выпускает ограниченную серию белых Steam Deck OLED

Может быть, Valve и не собирается сразу выпускать настоящего преемника Steam Deck, но лучшая игровая портативная консоль компании скоро получит новый релиз в виде ограниченной серии Steam Deck OLED в белом цвете.
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