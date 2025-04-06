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Царьград

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Инцидент в Бочкарях: жители Алтая подверглись нападению с самодельным оружием

Инцидент в Бочкарях: жители Алтая подверглись нападению с самодельным оружием

В селе Бочкари Алтайского края 45-летний мужчина открыл огонь из самодельного оружия по односельчанину и оказал активное сопротивление полиции, используя самодельные взрывчатые устройства.

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