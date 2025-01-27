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Пережила «Норд-Ост» и обрела защиту в лице Шведова. Александра Розовская, которой завидуют поклонницы «Бывших»

Пережила «Норд-Ост» и обрела защиту в лице Шведова. Александра Розовская, которой завидуют поклонницы «Бывших»

На счету артистки — всего девять работ в кино, ведь в основном она играла на сцене РАМТа. Муж Александры Розовской наоборот может похвастаться главными ролями в популярных сериалах, но супругам удается избежать как профессиональной, так и личной ревности.

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