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Чарльз Баркли не включил в свою звездную команду Джона Стоктона из-за его позиции по коронавирусу

Чарльз Баркли не включил в свою звездную команду Джона Стоктона из-за его позиции по коронавирусу

Ведущие TNT составили звездную команду, выбирая игроков из официального списка Топ-75 в истории НБА. Легенда лиги, ныне эксперт Чарльз Баркли не включил в состав другого прославленного баскетболиста Джона Стоктона из-за его позиции по коронавирусу.

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