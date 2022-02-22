Чарльз Баркли не включил в свою звездную команду Джона Стоктона из-за его позиции по коронавирусу

Ведущие TNT составили звездную команду, выбирая игроков из официального списка Топ-75 в истории НБА. Легенда лиги, ныне эксперт Чарльз Баркли не включил в состав другого прославленного баскетболиста Джона Стоктона из-за его позиции по коронавирусу.
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