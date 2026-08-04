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Откуда в нашей ДНК взялся 1% генов неизвестного вида людей

В ДНК современных людей есть следы прошлого, которое не укладывается в школьную схему эволюции. Генетики нашли фрагменты, которые не похожи ни на неандертальцев, ни на денисовцев, ни на кого-либо из известных родственников человека.

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