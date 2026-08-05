Мнение: «ЕС ставит преграды тем, кто попадает в Европу, переплывая Тису», – Максим Васьков

Профессор Института социологии и регионоведения, руководитель Центра восточнославянских исследований Южного федерального университета Максим Васьков в программе «Мнение» заявил, что Брюсселю украинские граждане нужны в качестве военного ресурса, а не беженцев.
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