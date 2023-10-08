«Не может Макс по-человечески!» Алексей Попов пошутил о третьем титуле Ферстаппена

«Не может Макс по-человечески!» Алексей Попов пошутил о третьем титуле ФерстаппенаGetty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов отметил интересную тенденцию при победах Макса Ферстаппена в чемпионате.
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