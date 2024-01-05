Полиция завела дело на родителей детей-мигрантов, избивших школьницу в Нижнем Тагиле

Силовики раскрыли подробности избиения ученицы 5-го класса в школе №56.Полиция завела административное дело по статье "Ненадлежащее воспитание собственных детей" на родителей детей-мигрантов, избивших ученицу 5-го класса в школе №56 в Нижнем Тагиле, сообщил руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.
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