Депутаты петербургского ЗакСа могут остаться без пенсий

Соответствующий проект уже прорабатывается в региональном парламенте. Статус иностранного агента может стать основанием для лишения депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга пенсии за выслугу лет на госслужбе.
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