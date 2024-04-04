СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ С 1 апреля нелегитимный президент Украины, а с 21 мая – вообще никто, Зеленский шантажирует… США поражением от России в украинской войне.
ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО ПЕРЕД КАЗНЬЮ: ТАИНСТВЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МОСКВЫ
Комментарии
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Sergey Ivanov
Глупый ты. Ну сам подумай: Выиграли бы мы войну, если бы народ на встал на защиту своей Родины? И ведь в атаку шли не за Сталина. Шли за Родину! И не просто за Родину. За Советскую Родину! Потому и победили. Да и в Гражданскую большевики сумели заново собрать Россию в единое государство только потому, что каждый «субьект» прекрасно понимал, что в составе России ему будет лучше. Потому, что вся экономика была завязана на Россию- и это понимал даже самый дремучий азиатский бай. А вот на мятеж Пригожина народ смотрел с равнодушным любопытством. Как на цирковое представление. И никто ЭТУ власть защищать не пошел! Потому, что нет в ЭТОЙ власти ничего народного. Эта власть существует сама для себя. Народ ей не нужен. И народ это чувствует. Этой власти нужна сотня слесарей, которые умеют открывать и закрывать газовый вентиль. Да, идут добровольцы на войну с Украиной. Только вот идут они уже не за Родину, а за деньги. Кончатся у власти деньги- и кончатся добровольцы.
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16 час.
Sergiy Che
Сам ты дурачок! Наш народ свою Отчизну от разных ворогов защищает более тысячи лет - с какого перепуга ты вообще тут коммунякнутых примазал, которые у власти всего то 70 лет простояли - многие люди подольше жизнь проживают, чем Совок просуществовать сумел?! (ДА И СУМЕЛ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ ТОТАЛИТАРНОМУ РЕЖИМУ, ГДЕ ВСЕХ НЕ СКРЫВАВШИХ ИНАКОМЫСЛИЯ СОВКОВОЙ ВЛАСТИ, ЖДАЛ ЕСЛИ НЕ РАССТРЕЛ, ТО ГУЛАГ) "Совковая" наша Родина была только для тупорылой кучки Шариковых типа тебя - которым крохотный тупой мозг Швондеры своими враками засрали! А для большинства нормальных РОДИНА ОНА ВСЕГДА РОДИНА - РУСЬ, РОССИЯ! А Совок твой обосранный как гнилой сарай рухнул в 1991г. и никто за него вписываться и не подумал - потому что ЭТО СОВКОВИЯ ОБРЫДЛАЯ СГИНУЛА - А РОДИНА ТО ОСТАЛАСЬ! 😉
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16 час.
вячеслав вагин ковешников
пора букмекерским конторам делать ставки на зелю - сколько оно еще проживет )))
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15 час.
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