ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ЗЕЛЕНСКОГО ПЕРЕД КАЗНЬЮ: ТАИНСТВЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МОСКВЫ

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Sergey Ivanov

Глупый ты. Ну сам подумай: Выиграли бы мы войну, если бы народ на встал на защиту своей Родины? И ведь в атаку шли не за Сталина. Шли за Родину! И не просто за Родину. За Советскую Родину! Потому и победили. Да и в Гражданскую большевики сумели заново собрать Россию в единое государство только потому, что каждый «субьект» прекрасно понимал, что в составе России ему будет лучше. Потому, что вся экономика была завязана на Россию- и это понимал даже самый дремучий азиатский бай. А вот на мятеж Пригожина народ смотрел с равнодушным любопытством. Как на цирковое представление. И никто ЭТУ власть защищать не пошел! Потому, что нет в ЭТОЙ власти ничего народного. Эта власть существует сама для себя. Народ ей не нужен. И народ это чувствует. Этой власти нужна сотня слесарей, которые умеют открывать и закрывать газовый вентиль. Да, идут добровольцы на войну с Украиной. Только вот идут они уже не за Родину, а за деньги. Кончатся у власти деньги- и кончатся добровольцы.