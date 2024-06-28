Новый геймплей SteamWorld Heist 2 показывает прохождение миссии и улучшение корабля...

Новый геймплей SteamWorld Heist 2 показывает прохождение миссии и улучшение корабляКомпания Thunderful продолжает активно заниматься рекламной кампанией сиквела SteamWorld Heist 2 и выпустила новый геймплейный трейлер с объявлением об открытии предварительных заказов игры для консолей PlayStation, Xbox и Switch.
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