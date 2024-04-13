Возбужденное СК России уголовное дело в отношении компании Burisma Holdings по обвинению в финансировании терроризма, является еще одним доказательством террористической сущности киевского режима и поддерживающего его странами Запада.
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