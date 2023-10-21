Руководителя фирмы-застройщика задержали за мошенничество с землей в Кузбассе

Главу стройфирмы задержали за превышение должностных полномочий58-летнюю директора ООО «ТаГо» задержали из-за превышения должностных полномочий при расселении жилья и мошенничестве с земельными участками.
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