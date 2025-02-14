Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Раньше я оплачивал электроэнергию около 10 тысяч рублей в месяц, а теперь – 23 тысячи, стоимость электроэнергии подскочила в 2,5 раза.

Раньше я оплачивал электроэнергию около 10 тысяч рублей в месяц, а теперь – 23 тысячи, стоимость электроэнергии подскочила в 2,5 раза.

Avia.pro - СМИ С 1 января 2025 года россиянам пришлось столкнуться с настоящим энергетическим шоком: стоимость электроэнергии в частных домах подскочила в 2,5–3 раза, а многие владельцы платёжек получают счета на сумму до 50 тысяч рублей за один месяц! Новая система расчёта, основанная на дифференцированных тарифах, где чем выше потребление, тем больше стоимость одного киловатт-часа, уже заставила многих пересмотреть свои планы по отопительному сезону.

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Комментарии
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Андрей
что бы криптой не занимались.👍
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23 час.
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