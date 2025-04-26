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Царьград

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Заманивал девочек в лесопарк, откуда никто не возвращался: история питерского милиционера, ставшего самым жутким серийным убийцей 90-х

Заманивал девочек в лесопарк, откуда никто не возвращался: история питерского милиционера, ставшего самым жутким серийным убийцей 90-х

В начале 90-х Невский лесопарк Санкт-Петербурга стал местом серии жестоких убийств. Жертвами становились девочки-подростки, а преступником оказался тот, кто по долгу службы должен был их защищать — старший сержант милиции Павел Шувалов.

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