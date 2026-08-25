От масла до сыра. Как прошел фестиваль "Алтайские бренды" в Барнауле

Более 30 тысяч человек посетили семейный фестиваль "Алтайские бренды. Продукты для здоровья", где местные компании представили новинки Алтайские производители продуктов питания продолжают расширять географию продаж и укреплять узнаваемость своих брендов.
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