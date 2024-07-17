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Царьград

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Деньги исчезают сразу после пополнения: Эксперт рассказал о трюке мошенников с "серыми симками"

Деньги исчезают сразу после пополнения: Эксперт рассказал о трюке мошенников с "серыми симками"

Эксперт раскрыл преступную схему мошенников с "серыми симками" и рассказал, чем они опасны. Деньги могут исчезнуть сразу после пополнения.

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