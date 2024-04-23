Ростислав Вергун: «Надеюсь, во втором матче «Уралмаш» покажет более конкурентную игру»

«Мы долго шли, чтобы иметь такую возможность проявить себя на более высоком уровне. На мой взгляд, не все игроки изначально были готовы к этому уровню сопротивления соперника, прежде всего – в области жесткости плей-офф.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии