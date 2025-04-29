От 3D-печати до закалки: ученые Пермского Политеха выяснили, как сделать высокопрочную промышленную сталь надежнее

Макротрещины (а, г) и микротрещины (б, в, д, е) образцов стали ЭП-659А после обработки смешением В аэрокосмической, судостроительной и военной промышленности мартенситностареющие стали используются для создания прочных и долговечных изделий.
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