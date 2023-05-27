Зал славы «Зенита», лудомания у игрока АПЛ, «Юве» могут исключить из еврокубков, законопроект о доплате к пенсии тренеров и другие новости

Доброе утро! Влетаем в субботу специально с нашим заряженным на выходные дайджестом ☀️ 1. «Зенит» откроет Зал славы на «Газпром Арене».
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