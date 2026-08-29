Форманчук сообщил о кризисе на рынке дизельных авто России

Эксперт Форманчук заявил, что легковой дизельный сегмент в России практически исчез. Европейские бренды не поставляются, а китайские производители не выпускают дизельные легковые машины, оставляя рынок без альтернатив.
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