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Царьград

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Форманчук сообщил о кризисе на рынке дизельных авто России

Форманчук сообщил о кризисе на рынке дизельных авто России

Эксперт Форманчук заявил, что легковой дизельный сегмент в России практически исчез. Европейские бренды не поставляются, а китайские производители не выпускают дизельные легковые машины, оставляя рынок без альтернатив.

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