Трое детей умерли от переохлаждения в городе Газа

В секторе Газа от переохлаждения скончались трое младенцев. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen, дети умерли в местной больнице благотворительного Общества друзей пациента (PFBS).
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