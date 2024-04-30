Расшифровка обугленного свитка: уникальные открытия о жизни Платона

<p>Исследователи из Пизанского университета под руководством профессора Грациано Раноккья использовали современные методы, включая инфракрасное и ультрафиолетовое оптическое изображение, тепловидение, томографию и искусственный интеллект, чтобы расшифровать текст, написанный на обугленном папирусе.