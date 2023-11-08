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Русская весна

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В США пожаловались на истощение запасов снарядов из-за Украины и Израиля

В США пожаловались на истощение запасов снарядов из-за Украины и Израиля

Американской армии необходимо, чтобы конгресс одобрил выделение 3,1 миллиарда долларов США на закупку снарядов калибра 155 миллиметров и расширения их производства на фоне истощения запасов из-за поставок Украине и Израилю, передает агентство Рейтер со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша.

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