В США пожаловались на истощение запасов снарядов из-за Украины и Израиля

Американской армии необходимо, чтобы конгресс одобрил выделение 3,1 миллиарда долларов США на закупку снарядов калибра 155 миллиметров и расширения их производства на фоне истощения запасов из-за поставок Украине и Израилю, передает агентство Рейтер со ссылкой на помощника министра армии США по вопросам закупок и оснащения Дугласа Буша.