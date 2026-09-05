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Спорт Уик-Энд

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Вот это интрига! «Краснодар» потерял первые очки, упустив победу со счета 2:0

Вот это интрига! «Краснодар» потерял первые очки, упустив победу со счета 2:0

Когда на старте матча «Крылья Советов» - «Краснодар» гости быстро повели 0:2 (голы забили Кордоба и Рахманович), многие думали, что интрига исчерпана, что гадать теперь можно только о счете, с которым лидер чемпионата России одержит свою 7-ю победу подряд.

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