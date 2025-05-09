На видео кадры, сделанные очевидцами из эстонской Нарвы. В Ивангороде для них установили экран, с которого показали парад на Красной площади.
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На видео кадры, сделанные очевидцами из эстонской Нарвы. В Ивангороде для них установили экран, с которого показали парад на Красной площади.