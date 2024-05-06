Собянин: Сборная Москвы взяла 1331 диплом на Всероссийской олимпиаде школьников

Мэр поздравил москвичей — победителей Всероссийской олимпиады школьников Согласно сообщению мэра Москвы Сергея Собянина в официальном Telegram-канале, в последние годы московские школьники стабильно составляют более трети участников финала олимпиады и получают более 40 процентов всех наград.